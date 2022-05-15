Парламент Хорватии одобрил законопроект о переходе со следующего года на евро.
Как пишет aktuality, республика станет 20-й страной европейской валютной зоны.
За переход на Евро отдали голоса 117 депутатов. 13 проголосовали против, один воздержался.
Власти Хорватии убеждены, что введение евро для страны будет иметь только позитивный эффект, а именно позволит убрать валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.
На основании закона Хорватия начнет перечисление цен на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют продлится весь следующий год.
Сейчас в стране в обращении ходит хорватская куна.
Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Лидеры обсудили усиление санкционного давления на Россию, интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.
Источник: aktuality