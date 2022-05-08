Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Лидеры обсудили усиление санкционного давления на Россию, интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

— Хорватия является принципиальной участником нашей антивоенной коалиции. Мы вместе защищаем право каждого европейского народа на независимую и демократическую жизнь. Мы вместе защищаем будущее объединенной Европы и делаем все, чтобы вернуть силу международному праву. Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбе за свободу, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Хорватию за готовность поддержать шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ. Также стороны обсудили сотрудничество по вопросу восстановления полноценной жизни в деоккупированных районах нашей страны.

В частности, Владимир Зеленский обратился к Хорватии с просьбой предоставить нашему государству необходимую помощь в разминировании территорий.

Кроме того, на встрече Владимир Зеленский и Андрей Пленкович обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз. Президент надеется, что на заседании Европейского Совета в июне этого года страны-члены ЕС поддержат решение о статусе кандидата для Украины.

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Со своей стороны Андрей Пленкович Хорватии заявил, что Хорватия высоко ценит сопротивление украинского народа.

– Хорватия последовательно поддерживала Украину в политическом, дипломатическом, правовом, финансовом, гуманитарном и техническом плане. И мы будем продолжать оказывать эту помощь, – добавил он.

Также, по словам Пленковича, Хорватия будет поддерживать дальнейшие ограничительные меры по отношению к России на уровне ЕС. Он отметил, что он лично и его страна поддерживают европейские стремления Украины и ее народа.

Кроме того, Андрей Пленкович сообщил, что с сегодняшнего дня чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине возвращается в Киев, что также является мощным сигналом поддержки украинцев.