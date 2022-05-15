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Факты / Мир / Мировые новости

Украина может выиграть эту войну — Столтенберг

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может выиграть эту войну.

— Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, их главное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей,- сказал генсек НАТО во время выступления перед журналистами по видеосвязи.

Столтенберг добавил, что украинцы мужественно защищают свою родину.

— Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в безопасности на миллиарды долларов.

По его словам, союзники выразили решительную поддержку Украине и дальнейшего усиления НАТО по обороне и долгосрочным последствиям войны.

Кроме того, Столтенберг также отметил, что двери НАТО открыты для Швеции и Финляндии, назвав их решение о вступлении в Альянс историческим.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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