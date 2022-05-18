Посольство США официально возобновило работу в Украине

Май, 18 в 20:35

18 мая в Киеве свою работу возобновило посольство Соединенных Штатов Америки. Дипломаты более трех месяцев работали вне столицы.

В 20.00 состоялась официальная церемония поднятия звездно-полосатого флага США. Отныне его снова можно увидеть во дворе дипломатического представительства.

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Напомним, 8 мая в Киев вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Вместе с ней вернулись другие работники посольства.

В совместном заявлении говорилось, что возвращение американских дипломатов приурочено ко Дню победы над нацизмом.

Посольство США в Киеве приостановило свою привычную деятельность еще 12 февраля, за считанные дни до начала полномасштабной войны.

Сначала сотрудников и членов их семей эвакуируют во Львов, но уже 24 февраля вывезли в Польшу. Там все они занимались гуманитарной помощью Украине.