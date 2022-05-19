Комитет Сената США одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине

Май, 18 в 23:29

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

Об этом Комиссия Сената по иностранным делам США сообщила в Twitter.

— Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине, отправив мощное послание: поддержка США Украины продолжает расти, — сообщили в комитете.

Теперь ее кандидатуру должен будет утвердить Сенат в полном составе. Произойдет это в ближайшие дни.

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Напоминаем, посольство Соединенных Штатов Америки возобновило свою работу в Киеве. Дипломаты более трех месяцев работали вне столицы.

Бриджит Бринк является сотрудником Госдепа США с 1996 года. С 2019 года она была послом США в Словакии.