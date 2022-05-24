Встреча с президентом РФ возможна, если будет рассматриваться прекращение войны — Зеленский
Встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным возможна только в случае, если на повестке дня будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине.
Об этом заявил глава государства в Украинском доме в Давосе, отвечая на вопрос о встрече с президентом России.
– У них такая структура принятия решений. Без него решения не принимаются. Все учреждения объединены решением президента. Без него не будет решения о прекращении войны, — подчеркнул президент Украины.
Глава государства не будет воспринимать встречу с российскими посредниками. Зеленский может встретиться с Путиным только тогда, когда будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине.
– Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни встречи ни с кем, кроме президента России. Если будет один вопрос – прекращение войны, – сказал он.