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Встреча с президентом РФ возможна, если будет рассматриваться прекращение войны — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным возможна только в случае, если на повестке дня будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине.

Об этом заявил глава государства в Украинском доме в Давосе, отвечая на вопрос о встрече с президентом России.

– У них такая структура принятия решений. Без него решения не принимаются. Все учреждения объединены решением президента. Без него не будет решения о прекращении войны, — подчеркнул президент Украины.

Глава государства не будет воспринимать встречу с российскими посредниками. Зеленский может встретиться с Путиным только тогда, когда будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине.

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– Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни встречи ни с кем, кроме президента России. Если будет один вопрос – прекращение войны, – сказал он.

Источник: Офис президента
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