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Армия РФ готовит три котла на Донбассе – аналитики ISW

Валентина Летяк, редактор ленты
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Армия РФ готовит три котла на Донбассе – аналитики ISW
Фото: Depositphotos

Армия РФ, вероятно, пытается одновременно окружить несколько небольших подразделений ВСУ в Донецкой и Луганской областях, отказавшись от полного окружения украинских сил на Донбассе. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их мнению, речь идет о трех так называемых котлах:

  • более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск);
  • Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (на северо-восток от Попасной);
  • в районе Авдеевки.

Однако, как говорят в ISW, попытки продвижения российских войск по этим направлениям не достигли никакого серьезного прорыва или значительного прогресса.

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– Российские войска направляют значительное количество своих сил, артиллерии и авиации для разгрома украинских защитников в Луганской области и, вероятно, извлекают необходимые ресурсы из района Изюмской оси, оборонных позиций вокруг Харькова, Донецка и Запорожья, – отмечают американские аналитики.

Они соглашаются с тем, что за последнюю неделю войска РФ продвинулись вперед больше, чем в течение всего мая, но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с большим сопротивлением украинцев.

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Источник: ISW

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