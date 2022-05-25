ЕС найдет решение относительно эмбарго на российскую нефть до конца месяца — Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что вопрос запрета на поставки нефти из России будет решен на следующем заседании Евросовета в понедельник, 30 мая.
Выступая в среду на пресс-конференции вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Стокгольме, Мишель сказал, что, хотя он “все еще уверен”, что блок сможет решить любые вопросы, для этого потребуется “длительный диалог”.
— Мы очень упорно работаем, чтобы иметь возможность оставаться единственными, – подчеркнул Мишель.
Премьер-министр Швеции публично заявила о желании страны “идти дальше” в отношении санкций против России.
Против согласия по эмбарго на импорт российского топлива в большинстве своем выступала Венгрия. Официальный Будапешт заявлял, что подобная мера “противоречит национальной энергетической безопасности Венгрии”.
Виктор Орбан объяснил отказ своей страны поддержать нефтяное эмбарго потерей выхода к морю 100 лет назад после Трианонского мирного договора в 1920 году.