Май, 29 в 10:17

Европейский Союз предложил запретить морскую транспортировку нефти из России и отложить ограничения на импорт по ключевому трубопроводу Дружба. Эти действия направлены на то, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и заключить соглашение по застопорившемуся пакету санкций против Москвы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейская комиссия направила национальным правительствам предложение, которое позволит сэкономить на поставках нефти через гигантский трубопровод Дружба, который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию.

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Государства-члены ЕС постепенно прекратят импорт морской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов через восемь месяцев, отмечают источники, знакомые с предложением ЕС.

Это даст Венгрии больше времени для поиска технического решения, которое удовлетворит ее энергетические потребности. Это также позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию.

Согласно пересмотренному проекту, Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля (нефтяной фракции). Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены или третьи страны.

Послы ЕС должны встретиться в воскресенье, чтобы обсудить пересмотренный пакет, который требует поддержки всех государств-членов.

Ранее ЕС предлагал полностью отказаться от импорта российской нефти к началу следующего года.

В прошлом году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему основному трубопроводу. Для сравнения, морские перевозки составляют 1,57 млн ​​баррелей в день из балтийских, черноморских и арктических портов.

Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые дали понять, что откажутся от поставок из России независимо от каких-либо действий ЕС.