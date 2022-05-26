Май, 26 в 13:44

Санкции, которые государства мира сейчас вводят против страны-агрессора России, не могут остановить нынешнюю полномасштабную войну против Украины. В то же время они могут ослабить РФ и сделать невозможными подобные агрессивные войны в будущем.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона экономист Борис Кушнирук, комментируя влияние санкций на российскую экономику.

– Санкции не могут остановить эту войну. Санкции призваны ослабить Россию настолько, чтобы сделать невозможной следующую войну. Мы должны понимать, что эту войну могут остановить только Вооруженные силы Украины, безусловно, при военно-технической поддержке западных стран. Того оружия, которое есть у РФ, пока достаточно, чтобы вести эту агрессивную войну. Поэтому, только будучи разгромленной на поле боя, Россия прекратит эту войну. А вот чтобы такой войны больше не было, чтобы РФ не могла уже угрожать безопасности, бряцать ядерным оружием, для этого и нужен тот санкционный режим, который вводится, — отметил Борис Кушнирук.

Он уточнил, что такие санкции, как полное прекращение торговли с РФ, нефтяное эмбарго, блокирование всех российских банков возможны. В то же время на их введение нужно время. К примеру, европейские страны, в первую очередь Германия, зависимы от российских энергоносителей, от которых не могут сразу отказаться.

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– Поэтому я более спокойно отношусь к тому, что не могут так быстро отказаться от нефти или перекрыть определенные каналы. Следует понять, что этот санкционный режим на очень долгие годы. И его задача сделать все, чтобы Россия не могла в будущем вести агрессивные войны, — уточнил эксперт.

В качестве примера он рассказал о сервисных компаниях, занимающихся добычей энергоносителей на территории РФ. Речь идет о западных компаниях, использующих в своей деятельности современные технологии. И эти компании постепенно покидают российский рынок.

– Они сейчас постепенно выходят из РФ, что создаст огромные проблемы, потому что Россия не сможет в течение следующих лет заниматься добычей, поскольку у нее не будет соответствующих технологий. Поэтому нужно на это смотреть не как на шаги, которые должны здесь и сейчас остановить агрессию, а как на шаги, которые сделают все, чтобы российская империя уже не могла вести агрессивные войны, — подчеркнул Кушнирук.

Комментируя решение США лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг, он объяснил, что такой шаг не ощутимо повлияет на российскую экономику. По словам эксперта, сам по себе госдолг РФ незначителен: страна-агрессор имела огромные доходы от продажи энергоносителей, и ее бюджет был профицитным.

Кроме того, РФ и так не может сейчас выйти на рынок заимствований из-за санкций.

– В таких обстоятельствах, объявлен дефолт или нет, это принципиально не влияет на текущую ситуацию с экономикой РФ, — заявил эксперт.

Как известно, Евросоюз до сих пор не ввел шестой пакет санкций против России из-за отсутствия консенсуса по нефтяному эмбарго. Против согласия по поводу эмбарго в основном выступает Венгрия.

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверял, что вопрос запрета на поставки российской нефти будет решен на следующем заседании Евросовета в понедельник, 30 мая.