Одна из самых серьезных санкций: ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих нефть РФ

Июнь, 01 в 11:30

Европейский Союз планирует запретить страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть. По данным иностранных изданий, это ограничение войдет в шестой пакет санкций против страны-агрессора Российской Федерации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что этот запрет сможет нанести серьезный ущерб экономике России, которая совершила полномасштабное вторжение на территорию нашего государства.

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— Этот запрет является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния Евросоюза, чтобы нанести ущерб российской экономике. Теперь для России будет проблематично продавать нефть в Азию, потому что именно европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью, – рассказал Андрей Ермак.

По словам главы Офиса президента Украины, также Евросоюз и Великобритания ведут переговоры и договариваются о запрете на страхование танкеров с российской нефтью.

Недавно лидеры стран-членов Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из государства-агрессора Российской Федерации и выделении Украине еще €9 млрд на макрофинансовой помощи.