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Венгрии не нравятся санкции против патриарха Кирилла: послы ЕС ищут выход из тупика

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Венгрии не нравятся санкции против патриарха Кирилла: послы ЕС ищут выход из тупика
Фото: Depositphotos

Ради шестого пакета санкций против России послы Евросоюза пытаются найти выход из тупика, который создает Венгрия из-за патриарха Кирилла.

Заседание Комитета послов стран-членов Европейского Союза отложили до завтра. Именно на этом заседании должны были утвердить шестой пакет санкций против РФ, по которому ранее лидеры ЕС достигли политических договоренностей.

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Интерфакс-Украина со ссылкой на источник пишет, что послы продолжат поиски выхода из созданного Венгрией тупика.

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— Венгрия все еще блокирует. Они хотят исключить главу РПЦ патриарха Кирилла из санкционного списка. Заседание пройдет в Люксембурге, но время начала еще не известно. Известно, что оно начнется после заседания Совета по общим вопросам, — пишет агентство со ссылкой на источник.

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Источник: Интерфакс-Украина
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