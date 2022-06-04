Почему ликвидация Путина генералами РФ не самый позитивный сценарий — эксперт
Российские военные планируют государственный переворот, в результате которого хотят уничтожить президента РФ Владимира Путина.
Об этом говорит эксперт по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберт Тронтон.
Военные РФ уже видят, что Путин смягчил действия в Украине, когда отвел войска с Севера, чтобы сосредоточить их на Донбассе. У ФСБ и Главного разведывательного управления есть возможности для ликвидации президента. Если они увидят, что Россия теряет свои позиции на Донбассе, они пойдут на ликвидацию бункерного лидера.
Владимиру Путину могут поставить ультиматум: уйти в отставку или умереть. По словам британского эксперта, подобные махинации хорошо воспринимались в СССР. Он отмечает, что тогда удалось проверить подобную махинацию с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и другими коммунистическими лидерами в 1970-х годах.
— У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили ГРУ сделать это, и в последние несколько недель они получили значительно большие силы. Затем вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путин болен, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-то скажет: У бедного Путина случился сердечный приступ из-за всего напряжения его специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе, — заявил Роберт Тронтон.
По словам эксперта, генералов не устраивают, прежде всего, потери в войне с Украиной.
— Армия не может продолжать терять такое количество людей. Она истекает кровью. У нее заканчиваются войска, заканчиваются ракеты, заканчивается все. В армии обязательно будут проблемы с моральным духом и руководством, ведь солдаты будут спрашивать: Почему мы это делаем, — отметил Тронтон.
Однако, по словам ученого, необязательно этот сценарий положительный, потому что Россию может возглавить еще более жестокий человек, более опытный в военном искусстве.