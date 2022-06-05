Июнь, 05 в 11:35

Испанское правительство готово поставить Украине тяжелое вооружение. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

До сих пор эта страна поставляла нам боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение — гранатометы С-90 или пулеметы.

Теперь Испания готовит поставку тяжелого вооружения: зенитно-ракетных комплексов и боевых танков Leopard. Кроме того, испанские военные возьмут на себя обучение украинских воинов.

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Издание пишет, что Минобороны Испании завершает поставку в Киев батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Эти системы испанская армия заменила другой, более совершенной системой.

Правительство Испании также готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет законсервированы на базе материально-технического снабжения испанской армии в Сарагосе.

Эти танки являются частью партии из 108 бывших в употреблении единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году.

По оценкам источников в обороне, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии. Кроме того, Испания предложила обучить украинских военных обращению с этими боевыми танками.

Учения, согласно источникам, будут проходить в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО.

На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже на территории Испании.

Ранее Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки германского производства, находившиеся на вооружении швейцарской армии.

Источник: El Pais