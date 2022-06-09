Защита и поддержка населения: Евросоюз выделил Украине €205 млн на гуманитарную помощь

Июнь, 09 в 15:49

Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму около €205 млн.

По данным представительства ЕС в Украине, Европейский Союз усилил сотрудничество с нашим государством для гарантии, что предоставленная странами-членами Евросоюза помощь отвечает актуальным потребностям Украины.

– Более 100 дней мы наблюдаем бесчисленные нарушения международного гуманитарного права. Наш долг – помогать наиболее уязвимым слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют еду, воду, медицинскую помощь, защиту и денежную поддержку, — подчеркнул европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

По данным украинских СМИ, он приехал в Украину на фоне резкого увеличения необходимости гуманитарной помощи. Европейский комиссар должен встретиться с гуманитарными организациями и местными властями, чтобы помочь ЕС скоординировать необходимые потребности Украины.

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По данным представительства Евросоюза в Украине, общее финансирование гуманитарной помощи составляет более €700 млн, из которых €13 млн направили на проекты в соседнем государстве — Молдове.