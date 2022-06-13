Июнь, 13 в 15:28

В понедельник, 13 июня, цены на горючее на автозаправочных станциях (АЗС) Польши несколько выросли по сравнению с выходными.

Так, подорожал бензин марки А-95. Согласно данным специализированного сайта AutoCentrum.pl, сейчас литр этого топлива можно приобрести в Польше в среднем за 7,88 злотых (сейчас это 52,9 грн по курсу Национального банка Украины).

По состоянию на субботу, 11 июня, литр бензина А-95 стоил 7,85 злотых, а в воскресенье, 12 июня, – 7,86 злотых.

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В то же время, бензин марки А-98 наоборот немного подешевел. Сейчас за литр нужно в среднем заплатить 8,24 злотых (55,3 грн по курсу НБУ). 11 июня за литр этого бензина нужно было отдать 8,27 злотых, 12 июня – 8,28 злотых.

Выросли цены и на дизельное топливо. Сегодня литр на польских АЗС в среднем обойдется в 8,07 злотых (54,2 грн), в то время как 11 июня он стоил 7,97 злотых, а 12 июня – 7,72 злотых.

Литр премиального дизеля в Польше сегодня в среднем стоит 7,78 злотых (52,2 грн по курсу НБУ). 11 июня его стоимость составляла 7,74 злотых/литр, 12 июня – 7,78 злотых/литр.

Литр автогаза (LPG) сегодня можно в среднем приобрести за 3,54 злотых (23,8 грн по курсу Нацбанка Украины). 11-12 июня автогаз стоил 3,55 злотых/литр.

Горючее в Польше можно найти и по более низким, чем средние, ценам. Все зависит от воеводства и сети АЗС.

К примеру, в Любушском воеводстве литр бензина А-95 стоит в среднем 6,96 злотых/литр, литр бензина А-98 – 8,18 злотых/литр, дизельное топливо – 7,44 злотых/литр.

Несколько дешевле средняя стоимость бензина в Варминско-Мазурском, Лодзинском, Силезском воеводствах.

Цены на бензин и дизель выросли: за сколько можно заправить автомобиль в Польше / 2 фотографии

Цены на бензин в Украине

Цены на бензин в Украине по состоянию на 13 июня колеблются на АЗС от 45,68 грн до 59 грн за литр. Стоимость зависит от категории.

Средняя стоимость бензина в Украине составляет: для категории А-95+ – 52,27 грн/л; для категории А-95 – 50,27 грн/л; для категории А-92 – 49,41 грн/л.

Средняя стоимость дизтоплива в Украине составляет 56,58 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl