Июнь, 11 в 15:00

В субботу, 11 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши наблюдается небольшое снижение цен на топливо.

Так, по сравнению с 10 июня несколько подешевел бензин марки А-98. Согласно данным специализированного сайта AutoCentrum.pl, за литр этого бензина в Польше в среднем нужно заплатить 8,27 злотых (56,5 грн по курсу Национального банка Украины).

Накануне литр бензина А-98 стоил около 8,35 злотых/литр (57,1 грн).

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Стоимость бензина марки А-95 за сутки не изменилась и составляет в среднем 7,85 злотых (53,67 грн по курсу НБУ).

Несколько подешевело дизельное топливо: если накануне оно стоило 8,09 злотых/литр (55,3 грн), то по состоянию на 11 июня – 7,97 злотых/литр (54,5 грн).

В то же время, литр премиального дизеля в Польше, наоборот, немного подорожал: с 7,73 злотых накануне (52,8 грн) до 7,74 злотых (52,9 грн).

Литр автогаза (LPG) сегодня можно в среднем приобрести за 3,55 злотых (это 24,27 грн). Накануне автогаз стоил 3,56 злотых/литр.

В зависимости от воеводства и сети АЗС топливо в Польше можно найти и по более низким ценам, чем приведенные выше. Например, в Любушском воеводстве литр бензина А-95 будет стоить в среднем 7,38 злотых/литр, дизеля – 7,44 злотых/литр.

А в Варминско-Мазурском воеводстве бензин марки А-95 можно приобрести в среднем за 7,34 злотых/литр.

Бензин и дизтопливо несколько подешевели: сколько стоит горючее на АЗС Польши / 2 фотографии

Следует отметить, что из-за роста цен на нефть на мировых рынках в Польше наблюдается подорожание бензина. Это могут ощутить и тысячи украинцев, вынужденно выехавших в эту страну из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны.

Согласно прогнозам аналитиков специализированного портала E-Petrol, стоимость бензина на следующей неделе продолжит расти. В частности, бензин марки А-98 может стоить 8,60-8,75 злотых/литр, А-95 – 7,92-8,05 злотых/литр.

Цены на бензин в Украине по состоянию на 11 июня колеблются на АЗС в диапазоне от почти 46 грн до 59 грн за 1 л. Средняя цена на бензин составляет: для категории А-95 – 50,28 грн/л; для категории А-92 – 49,41 грн/л.

Средняя стоимость дизельного горючего в Украине сегодня составляет 56,61 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl, E-Petrol