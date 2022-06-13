В среднем 12 злотых за 100 грн: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше
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Средний банковский курс гривны в Польше на 13 июня составляет примерно 0,1232 злотых за 1 грн. Немного отличается курс НБУ, который составляет около 0,1489 злотых за 1 грн.
В целом, обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,32 до 14,89 злотых.
Курс гривны в Польше по банковским картам:
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- курс по карте Mastercard – 14,74 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.
Курс доллара в банках Польши на 13 июня в среднем составляет 4,2857 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 428 злотых.
Курс доллара в Польше по банковским картам:
- курс по карте Mastercard – 431,24 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.
Средний банковский курс евро в польских банках составляет 4,4951 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить примерно 449,51 злотых.
Курс евро в Польше по банковским картам:
- курс по карте Mastercard – 453,06 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 455,55 злотых за €100.