Июнь, 13 в 11:23

Средний банковский курс гривны в Польше на 13 июня составляет примерно 0,1232 злотых за 1 грн. Немного отличается курс НБУ, который составляет около 0,1489 злотых за 1 грн.

В целом, обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,32 до 14,89 злотых.

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 14,74 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в банках Польши на 13 июня в среднем составляет 4,2857 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 428 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 431,24 злотых за $100;

курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Средний банковский курс евро в польских банках составляет 4,4951 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить примерно 449,51 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам: