Германия будет поставлять Украине самое современное вооружение — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии продолжит поставки Вооруженным силам Украины современного вооружения.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Германия поставляла Украине оружие с начала масштабного вторжения России. Шольц понимает, насколько Украине важно сейчас получить дополнительное вооружение для обороны.
— На этом критическом этапе мы значительно расширяем нашу поддержку: среди прочего мы поставим Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерийских орудий, — сказал канцлер.
По его словам, поставки оружия будут осуществляться в координации с европейскими партнерами и партнерами по НАТО. Он также добавил, что Берлин усилит свое присутствие на восточном фланге НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за промедления в поставках вооружения и призвал Берлин не ставить отношения с Россией выше обороны Украины.
— Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны решить: не может быть компромисса между Украиной и отношениями с Россией, — заявил Зеленский.
Шольц в ответ сказал, что украинские военные должны сначала пройти обучение на новом вооружении, которое для них не знакомо.
Ранее сообщалось, что в Берлине официально пока не называют дату возможного визита канцлера в Киев.