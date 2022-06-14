Июнь, 14 в 18:47

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии продолжит поставки Вооруженным силам Украины современного вооружения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Германия поставляла Украине оружие с начала масштабного вторжения России. Шольц понимает, насколько Украине важно сейчас получить дополнительное вооружение для обороны.

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— На этом критическом этапе мы значительно расширяем нашу поддержку: среди прочего мы поставим Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерийских орудий, — сказал канцлер.

По его словам, поставки оружия будут осуществляться в координации с европейскими партнерами и партнерами по НАТО. Он также добавил, что Берлин усилит свое присутствие на восточном фланге НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за промедления в поставках вооружения и призвал Берлин не ставить отношения с Россией выше обороны Украины.

— Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны решить: не может быть компромисса между Украиной и отношениями с Россией, — заявил Зеленский.

Шольц в ответ сказал, что украинские военные должны сначала пройти обучение на новом вооружении, которое для них не знакомо.

Ранее сообщалось, что в Берлине официально пока не называют дату возможного визита канцлера в Киев.