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В Германии пока не подтверждают визит Шольца в Киев

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

В Берлине официально пока не называют дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер лишь указал, что Шольц постоянно контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Вы все знаете о сообщениях о планах визита федерального канцлера. Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового на этот счет. Но мы твердо стоим на стороне Украины, – объяснил он.

Также Бюхнер напомнил, что Киев посетили уже несколько немецких политиков и министров.

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13 июня итальянская газета La Stampa сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев уже на этой неделе.

По информации издания, их визит запланирован на четверг, 16 июня.

Напомним, 17 мая заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сообщал, что Украина ожидает визитов Штайнмайера и Шольца в Киев.

Источник: Укринформ
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