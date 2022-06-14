Июнь, 14 в 14:00

Во вторник, 14 июня, стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Польши несколько выросла по сравнению с предыдущим днем.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести за 7,89 злотых (сейчас это 52 грн по курсу Национального банка Украины), о чем свидетельствуют данные специализированного сайта AutoCentrum.pl. Накануне средняя стоимость бензина на польских АЗС составила 7,88 злотых/литр.

Подорожал и бензин марки А-98. Сегодня литр в среднем стоит 8,29 злотых (54,6 грн по курсу НБУ). Накануне литр А-98 можно было приобрести за 8,24 злотых.

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Продолжают расти цены на дизельное топливо. Сегодня на польских АЗС за литр нужно в среднем заплатить 8,14 злотых (53,7 грн). Накануне стоимость дизеля составила 8,07 злотых/литр.

За литр премиального дизеля водителям в Польше нужно в среднем заплатить 7,81 злотых (51,5 грн), в то время как накануне литр стоил 7,78 злотых.

В то же время немного подешевел автогаз (LPG): сегодня его средняя стоимость составляет 3,53 злотых/литр (23,27 грн). Накануне автогаз стоил 3,54 злотых/литр.

Стоимость горючего в Польше варьируется в зависимости от воеводства и сети АЗС.

Например, на некоторых АЗС можно найти бензин А-95 и за 6 злотых/литр (39,5 грн), бензин марки А-98 и дизтопливо – за 7 злотых/литр (46,1 грн).

В Любушском воеводстве литр бензина А-98 в среднем стоит 8,18 злотых/литр (53,9 грн), дизельного топлива – 7,44 злотых/литр (49 грн).

В Лодзинском воеводстве средняя стоимость бензина А-95 составляет 7,80 злотых/литр (51,4 грн), бензина марки А-98 – 8,28 злотых/литр (54,6 грн), дизтоплива – 7,63 злотых/литр (50,29 грн).

Несколько дешевле средняя стоимость бензина и дизеля в Подлясском, Силезском, Варминско-Мазурском воеводствах.

Стоимость бензина и дизтоплива снова выросла: сколько стоит топливо в Польше / 2 фотографии

Стоимость бензина в Украине

Цены на бензин на АЗС в Украине по состоянию на 14 июня не изменились. Горючее категории А-95 можно приобрести в среднем за 50,27 грн/л, А-92 – за 49,41 грн/л.

Литр дизельного горючего в среднем стоит 56,58 грн.

Кроме того, три дня подряд не скачут цены на автогаз: они остаются на уровне около 41,57 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl