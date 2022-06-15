Пригласят обратиться к лидерам НАТО: Столтенберг об участии Зеленского в саммите

Июнь, 15 в 13:28

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе в среду, 15 июня.

По его словам, главу украинского государства ожидают на саммите в том формате, в котором он сможет принять участие.

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— Он (Владимир Зеленский, – Ред.) будет приглашен, его пригласят обратиться к лидерам, когда мы будем встречаться в конце месяца. Мы будем рады приветствовать его лично, а если это будет невозможно – то по видеосвязи, – ответил Столтенбенг на вопрос о возможном участии Зеленского в саммите НАТО в Мадриде.

Генеральный секретарь добавил, что в Альянсе “с нетерпением ждут выступления Зеленского” в Мадриде.

Сегодня в Брюсселе начнется встреча министров обороны около 50 стран. Они должны обсудить поставки оружия Украине, на фоне призывов Киева значительно увеличить оружие, чтобы противостоять российским войскам в Украине. Предварительная личная встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.

В США ожидают, что во время встречи в Брюсселе будут объявлены новые пакеты вооружения и оборудования для Украины.

Источник: US Mission to NATO