Июнь, 18 в 17:22

В субботу, 18 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши немного подешевело дизельное топливо и автогаз по сравнению с предыдущими сутками.

Так, за литр дизеля сегодня в среднем нужно заплатить 8,12 злотых (52,4 грн по курсу Национального банка Украины). Накануне дизтопливо стоило 8,27 злотых/литр.

В то же время, средняя стоимость литра премиального дизтоплива не изменилась и составляет 7,92 злотых (51,1 грн).

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Автогаз (LPG) водители в Польше могут приобрести по цене 3,54 злотых/литр (22,8 грн по курсу Нацбанка), тогда как накануне средняя стоимость автогаза составляла 3,56 злотых/литр.

Стоимость бензина марки А-95 за сутки не изменилась: его можно в среднем купить за 7,90 злотых/литр (50,9 грн).

В то же время, немного возросла стоимость бензина марки А-98 – до 8,32 злотых/литр (53,7 грн по курсу НБУ). Накануне это топливо можно было приобрести по средней цене 8,30 злотых.

На АЗС в некоторых воеводствах Польши топливо можно приобрести по более низким ценам, чем средние. К примеру, в Люблинском воеводстве литр бензина А-95 в среднем стоит 7,83 злотых/литр (50,5 грн).

В Лодзинском воеводстве средняя стоимость бензина марки А-95 также составляет 7,83 злотых/литр (50,5 грн), бензина А-98 – 8,19 злотых/литр (52,8 грн), дизельного топлива – 7,74 злотых/литр (49,9 грн).

В Малопольском воеводстве водители могут приобрести литр бензина А-95 в среднем за 7,86 злотых (50,7 грн), бензина А-98 – за 8,18 злотых (52,8 грн), дизтоплива – за 7,64 злотых (49,3 грн).

Дизель и автогаз подешевели: сколько стоит топливо на АЗС Польши / 2 фотографии

Стоимость топлива в Украине

Цены на топливо в Украине немного выросли. Так, стоимость бензина категории А-95 по состоянию на 18 июня выросла на 47 копеек и теперь в среднем составляет 50,77 грн/л.

В то же время, стоимость бензина А-92 не изменилась и составляет 51,50 грн/л.

Минимально подорожало дизельное топливо: его средняя цена теперь 56,62 грн/л.

Цены на автогаз подскочили на 75 копеек и теперь в среднем по стране составляют 42,50 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl