Июнь, 20 в 15:59

В понедельник, 20 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши цены на бензин по сравнению с выходными почти не изменились.

Так, за литр бензина марки А-95 сегодня нужно в среднем заплатить 7,89 злотых (51,57 грн по курсу Национального банка Украины). В субботу литр этого топлива стоил 7,90 злотых, а в воскресенье – 7,89 злотых.

Средняя стоимость бензина марки А-98 в Польше сегодня составляет 8,31 злотых/литр (54,3 грн по курсу НБУ). В течение выходных это топливо можно было приобрести по средней цене 8,32 злотых/литр (в субботу) и 8,33 злотых/литр (в воскресенье).

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Средняя стоимость литра дизельного топлива составляет 8,51 злотых (55,6 грн). В субботу литр дизеля в среднем стоил 8,12 злотых, а в воскресенье его стоимость подскочила до 8,59 злотых.

Несколько выросла стоимость премиального дизтоплива – до 7,97 злотых за литр (52,1 грн по курсу Нацбанка). В субботу это топливо можно было в среднем приобрести на АЗС Польши по цене 7,92 злотых/литр, в воскресенье – 7,94 злотых/литр.

Автогаз (LPG) водители сегодня могут купить в среднем за 3,52 злотых/литр (23 грн). В течение выходных автогаз стоил 3,54 злотых/литр. То есть цены изменились несущественно.

В некоторых воеводствах Польши бензин можно найти по чуть более низкой стоимости, чем средняя. Например, в Малопольском воеводстве средняя стоимость литра бензина А-95 составляет 7,87 злотых (51,4 грн), бензина А-98 – 7,92 злотых (51,8 грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве за литр бензина А-95 нужно в среднем заплатить 7,13 злотых (46,6 грн), бензина А-98 – 8,05 злотых (52,6 грн).

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Стоимость бензина в Украине

Цены на горючее в Украине по состоянию на 20 июня не изменились.

Бензин категории А-95 можно купить в среднем за 50,76 грн/л, а бензин категории А-92 – за 51,50 грн/л. Бензин категории А-95+ можно приобрести по 51,56 грн.

Средняя цена дизельного горючего составляет 56,58 грн/л. Цены на автогаз по стране составляют 42,04 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl