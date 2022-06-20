Июнь, 20 в 14:10

Проблему дефицита топлива в Украине удастся решить до осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Financial Times. Он объяснил, что решение проблемы с дефицитом топлива зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.

— Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только ближайшие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов. Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, – добавил министр.

Накануне Александр Кубраков объяснял, что Украина вынуждена искать альтернативные способы поставки топлива, поскольку полномасштабная война вследствие российского вторжения повлекла за собой значительный дефицит нефти.

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Блокада Россией портов через Черное море препятствует импорту топлива в Украину из Азербайджана и Румынии. Беларусь, которая раньше была основным поставщиком, его не поставляет.

По данным иностранных изданий, сейчас ежедневно на территорию Украины въезжает до 230 бензовозов.

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