В российском Саратове в ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают OSINT-каналы.

Атака на Саратовский НПЗ: что известно

По имеющейся информации, около 03:15 в Саратове прогремели взрывы. После этого на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.

OSINT-аналитики предполагают, что удар мог прийтись на установку изомеризации. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Информация о возможных повреждениях и последствиях атаки уточняется.

Что известно о Саратовском НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин, мазут и авиационное топливо.

По данным открытых источников, ключевым производственным узлом завода является установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Саратовский НПЗ уже не впервые оказывается под атакой беспилотников.

21 марта 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении объектов предприятия. Тогда, по предварительным данным, были повреждены установка вторичной переработки нефти и резервуар РВС-10000.

Также об атаке на завод сообщали 7 декабря 2025 года. После взрывов на территории предприятия возник пожар, а в Саратовской области временно ограничивали работу аэропорта.

