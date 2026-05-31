Дроны атаковали Саратовский НПЗ: на заводе вспыхнул пожар
- В ночь на 31 мая дроны атаковали Саратовский НПЗ.
- После взрывов на территории предприятия возник пожар.
В российском Саратове в ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают OSINT-каналы.
Атака на Саратовский НПЗ: что известно
По имеющейся информации, около 03:15 в Саратове прогремели взрывы. После этого на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.
OSINT-аналитики предполагают, что удар мог прийтись на установку изомеризации. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Информация о возможных повреждениях и последствиях атаки уточняется.
Что известно о Саратовском НПЗ
Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин, мазут и авиационное топливо.
По данным открытых источников, ключевым производственным узлом завода является установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
Саратовский НПЗ уже не впервые оказывается под атакой беспилотников.
21 марта 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении объектов предприятия. Тогда, по предварительным данным, были повреждены установка вторичной переработки нефти и резервуар РВС-10000.
Также об атаке на завод сообщали 7 декабря 2025 года. После взрывов на территории предприятия возник пожар, а в Саратовской области временно ограничивали работу аэропорта.