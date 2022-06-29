Лидеры стран НАТО согласовали усиленный пакет военной помощи Украине

Июнь, 29 в 16:55

На саммите в Мадриде лидеры стран НАТО приняли решение об усиленном пакете поддержки Украины. Об этом говорится в декларации саммита от 29 июня.

В документе отмечается, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины, которая не устает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

– Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту Украины и ее устойчивость, а также поддержит модернизацию оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости, – говорится в декларации.

Члены НАТО обещают в долгосрочной перспективе помогать восстанавливать Украину после войны и поддерживать в проведении необходимых реформ.

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Кроме того, лидеры Альянса осуждают захватническую войну России против Украины, серьезно подрывающую международную безопасность и стабильность:

– Россия должна немедленно прекратить эту войну и выйти из Украины. Беларусь должна прекратить свою причастность к этой войне.

В то же время они солидарны с властью и народом Украины и заявили о непоколебимой поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

На саммите 29 июня была утверждена новая стратегическая концепция НАТО, в которой изложены приоритеты, основные задачи и подходы Альянса на следующее десятилетие.

В ней Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Источник: NATO