Лидеры стран НАТО согласовали усиленный пакет военной помощи Украине
На саммите в Мадриде лидеры стран НАТО приняли решение об усиленном пакете поддержки Украины. Об этом говорится в декларации саммита от 29 июня.
В документе отмечается, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины, которая не устает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.
– Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту Украины и ее устойчивость, а также поддержит модернизацию оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости, – говорится в декларации.
Члены НАТО обещают в долгосрочной перспективе помогать восстанавливать Украину после войны и поддерживать в проведении необходимых реформ.
Кроме того, лидеры Альянса осуждают захватническую войну России против Украины, серьезно подрывающую международную безопасность и стабильность:
– Россия должна немедленно прекратить эту войну и выйти из Украины. Беларусь должна прекратить свою причастность к этой войне.
В то же время они солидарны с властью и народом Украины и заявили о непоколебимой поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
На саммите 29 июня была утверждена новая стратегическая концепция НАТО, в которой изложены приоритеты, основные задачи и подходы Альянса на следующее десятилетие.
В ней Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.
Источник: NATO