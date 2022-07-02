Июль, 02 в 12:27

Риск прямого вооруженного конфликта между страной-агрессором Россией и НАТО существует. Он может, например, вспыхнуть, если Москва решит напасть на Литву.

Об этом заявил в одном из интервью бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Политика попросили прокомментировать, видит ли он риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и РФ в течение следующих месяцев или лет. В ответ на это Расмуссен напомнил о ситуации вокруг Литвы и пятой статье НАТО о коллективной обороне.

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– Мне бы хотелось, чтобы я мог ответить четким “нет”. Но после российских угроз по поводу Литвы из-за транзита через эту страну я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи, инициирующей решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией, – подчеркнул Расмуссен.

Как известно, пятая статья Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны. Речь идет о том, что вооруженное нападение на одно государство Альянса будет считаться нападением на них всех. Поэтому НАТО предоставит коллективный ответ на такое нападение, включая применение вооруженной силы.

Альянс держит постоянные силы на боевом дежурстве, обеспечивающие коллективную оборону его членов. На недавнем саммите в Мадриде было решено увеличить численность Сил быстрого реагирования НАТО с около 40 тыс. до 300 тыс. Будет усилен восточный фланг Альянса.

Кроме того, Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к Альянсу. В новой Стратегической концепции НАТО Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам.