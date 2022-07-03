Июль, 02 в 21:59

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня независимости заявил, что якобы несколько дней назад белорусские комплексы ПВО перехватили украинские ракеты.

Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

По его словам, Украина якобы провоцирует белорусские вооруженные силы.

Сейчас смотрят

— Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами Панцирь удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины, — сказал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

При этом он “клятвенно заверил”, что ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет.

А еще Лукашенко рассказал историю о том, как “в Украине были захвачены в плен несколько десятков белорусских дальнобойщиков”. По его словам, автомобили у водителей отобрали, а два человека погибли.

— А потом сказали, что это была бомбежка россиян, и они погибли. Повырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм, — сказал Лукашенко.

А еще он заверил, что белорусским спецслужбам удалось освободить водителей.

Также Лукашенко заявил, что “приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска”.

— Хочу предупредить “ястребов” и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас, можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями, — сказал “президент” Беларуси.

Он предупредил, что в случае удара по Гомелю, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, “ответ будет мгновенный”.

— Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть, — пригрозил Лукашенко.

Напомним, что с первых дней полномасштабной войны в Украине Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, в том числе самолеты террористов еженедельно наносят ракетные удары по мирным украинским городам.

Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что слухи о вероятном нападении Беларуси на Украину являются очередной спекуляцией российской пропаганды, но ВСУ готовы к такому сценарию.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что вторжение со стороны Беларуси станет возможным не раньше августа.