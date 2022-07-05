Июль, 05 в 13:38

На курорте Мармариса отдыхающих напугала большая рыба, которую посчитали акулой. Люди ее прогнали при помощи граблей.

Об этом сообщает турецкое издание ABC Gazetesi.

Рыба, которая заплыла к людям на глубину 1,50 метра, поначалу не привлекла внимания. Но потом кто-то закричал “там акула”. Один из пловцов ударил рыбу по голове специальными граблями и она уплыла.

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Позже преподаватель университета доктор Ясин Илемин в своем аккаунте в социальной сети написал, что появившееся существо не было акулой.

— Это животное не акула! Средиземноморского марлина (Tetrapturus belone) часто путают с акулой из-за его спинного плавника. Каждый спинной плавник виден на поверхности моря, — отметил он.

Отмечается, что плавник вида песчаной акулы (Carcharhinus plumbeus), которая встречается в этом регионе, более плоский и треугольный. Марлин средиземноморский питается прибрежной рыбой, а его спинной плавник более тонкий и расположен ближе к голове.

В пятницу, 1 июля, в египетском городе Хургада акула напала на женщину. Туристку вытащили из воды без руки и ноги, а в результате полученных травм она скончалась.

Впоследствии стало известно, что еще две женщины подверглись нападению акулы во время купания в районе Сахл-Хашиш к югу от Хургады.

Фото: ABC Gazetesi