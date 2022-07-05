В Турции отдыхающие граблями отбивались от марлина, приняв его за акулу
На курорте Мармариса отдыхающих напугала большая рыба, которую посчитали акулой. Люди ее прогнали при помощи граблей.
Об этом сообщает турецкое издание ABC Gazetesi.
Рыба, которая заплыла к людям на глубину 1,50 метра, поначалу не привлекла внимания. Но потом кто-то закричал “там акула”. Один из пловцов ударил рыбу по голове специальными граблями и она уплыла.
Позже преподаватель университета доктор Ясин Илемин в своем аккаунте в социальной сети написал, что появившееся существо не было акулой.
— Это животное не акула! Средиземноморского марлина (Tetrapturus belone) часто путают с акулой из-за его спинного плавника. Каждый спинной плавник виден на поверхности моря, — отметил он.
Отмечается, что плавник вида песчаной акулы (Carcharhinus plumbeus), которая встречается в этом регионе, более плоский и треугольный. Марлин средиземноморский питается прибрежной рыбой, а его спинной плавник более тонкий и расположен ближе к голове.
В пятницу, 1 июля, в египетском городе Хургада акула напала на женщину. Туристку вытащили из воды без руки и ноги, а в результате полученных травм она скончалась.
Впоследствии стало известно, что еще две женщины подверглись нападению акулы во время купания в районе Сахл-Хашиш к югу от Хургады.
Фото: ABC Gazetesi