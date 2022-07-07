Июль, 06 в 23:46

Болгария заблокировала финансовый перевод в посольство России почти одного миллиона долларов.

Об этом сообщил болгарский министр финансов Асен Василев в разговоре с журналистами.

Он отметил, что финансирование российского посольства было заблокирована из-за санкций ЕС против РФ.

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Речь идет о блокировании банковского перевода на сумму около $890 тыс. в посольство РФ.

— Этот банковский перевод в российское посольство напрямую подпадает под санкции Европейской комиссии. Замороженных банковских счетов нет, – сказал Асен Василев.

Он добавил, что посольство России ранее просило частично отменить ограничения, так как средства необходимы для выплат зарплаты сотрудникам.

Министр Васильев добавил, что болгарское правительство в настоящее время ведет переговоры с Евросоюзом о подобных исключениях, чтобы перевод средств был разрешен.

Напомним, очередной виток напряженности между РФ с Болгарией начался после того, как в июле премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил о высылке 70 российских дипломатических сотрудников по обвинению в шпионаже.