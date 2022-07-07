Июль, 07 в 1:01

Премьер-министр Борис Джонсон отказался уходить в отставку после массового увольнения с должностей членов его правительства, которые уговаривали его признать, что он должен покинуть кресло главы правительства.

Об этом пишет The Independent.

Британский премьер-министр заявил убеждавшей его делегации, что он планирует “бороться дальше”, несмотря на чрезвычайный обвал поддержки, включающий почти 40 отставок.

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Он сказал коллегам, что по-прежнему “сосредоточен на важных вопросах, стоящих перед страной”, что создает почву для дальнейших вероятных отставок в ближайшие часы, отмечает издание.

При этом помощники Джонсона уверяют, что он планирует бороться дальше.

— Премьер-министр находится в приподнятом настроении и будет бороться дальше. У него 14-миллионный мандат, и он так много должен сделать для страны, — сказал помощник премьера Британии Джеймс Даддридж в комментарии Sky News.

При этом телеканал ITV News со ссылкой на источники добавил, что во время разговора с членами Кабинета министров Джонсон заявил, что его отставка приведет к политической нестабильности и призывам провести новые парламентские выборы, потому следует сосредоточиться на “экономическом росте”.

Премьер-министр Джонсон отказался уйти с должности, несмотря на то, что число членов парламента от партии Тори, вышедших из его правительства, достигло 38, что является ярким символом того, что власть уходит от Джонсона, который с большим успехом выиграл выборы менее трех лет назад, отмечает The Independent.

Этому скандалу предшествовал другой, когда Джонсона критиковали за то, что он стал первым в британской истории премьер-министром, который был уличен в нарушении закона, пребывая в должности. Тогда он получил штраф за участие в вечеринке во время карантина из-за коронавирусной инфекции, который объявило его же правительство.

В начале июня члены Палаты общин (нижняя палата парламента) от Консервативной партии провели голосование за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии и британского премьера. По итогам голосования Джонсон смог сохранить пост.