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Факты / Происшествия

Россия пытается ударить ракетами по побережью с людьми в Одесской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия пытается ударить ракетами по побережью с людьми в Одесской области
Фото: Depositphotos

Из российского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесской области выпустили крылатую ракету типа Х-31, которая разорвалась над морем по пути к побережью.

По данным Оперативного командования Юг, враг может изменить тактику и попытаться нанести массовые осколочные удары в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.

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