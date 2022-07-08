Россия пытается ударить ракетами по побережью с людьми в Одесской области

Июль, 08 в 14:24

Из российского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесской области выпустили крылатую ракету типа Х-31, которая разорвалась над морем по пути к побережью.

По данным Оперативного командования Юг, враг может изменить тактику и попытаться нанести массовые осколочные удары в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.

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Корабельная группировка флота России остается без изменений – четыре надводных, два подводных ракетоносителя, три больших десантных корабля продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины.