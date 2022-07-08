Июль, 08 в 13:35

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Россию перестать блокировать экспорт украинского зерна на фоне роста мировых цен на продовольствие в ходе закрытой встречи в пятницу с дипломатами стран G20 на Бали.

Газета The Washington Post пишет, что это первый случай, когда высокопоставленные дипломаты США и РФ были в одной комнате с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.

— Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны перестать это делать, – передал слова Блинкена западный дипломат на условиях анонимности.

Украина — четвертый по величине экспортер зерна в мире — резко сократила экспорт из-за боевых действий и заблокированных портов вдоль южного побережья.

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Сейчас в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.

Блинкен также пренебрежительно оценил вклад Москвы во Всемирную продовольственную программу, отметив, что она предоставляла лишь пятую часть от 1% пожертвований организации.

Газета отмечает, что главы российского МИДа Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена. Он ушел с обоих пленарных заседаний, как только его западные коллеги начали выступать. Однако отмечается, что Лавров обвинил присутствующих западных дипломатов в “бешеной русофобии”.