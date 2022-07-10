Военные преступления РФ в Украине напоминают геноцид в Сребренице — Еврокомиссия

Июль, 10 в 19:42

Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).

Об этом говорится в совместном заявлении вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгеи в связи с 27-й годовщиной геноцида в Сребренице, где были умышленно уничтожены тысячи мужчин.

В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.

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— Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как само собой разумеющееся. Неоправданная и непровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах, отметили в Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что Европа не забыла о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.

Геноцид в Сребренице

Резня в Сребренице стала одной из трагедий Югославской войны 1990-х. После объявления в 1993 году Совбезом ООН Сребницкого анклава зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.

Международный трибунал установил, что солдаты в армии Сербии убили от 7 до 8 тыс. боснийских мусульман. В 2003 году Сербия официально признала ответственность за геноцид.

Командующего войсками Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. А командиров боснийских сербов судили за причастность к геноциду.

Тезис о геноциде в Сребренице в последнее время использовала российская пропаганда, пытаясь оправдать военную поддержку оккупационных сил на Донбассе. Причем сама Москва ранее выступала против признания резни в Сребренице геноцидом.

Глава Минобороны Алексей Резников отвергал такие заявления, поскольку до вторжения России на подконтрольном Донбассе не было даже намеков на кровопролитие.

Источник: Европейская служба внешних связей