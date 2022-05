Май, 27 в 16:24

Действия страны-агрессора России на территории Украины дают достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу, что Москва подстрекает совершать геноцид против украинцев. В то же время армия РФ совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

Об этом говорится в первом независимом отчете по фактам обвинений в геноциде против украинцев, который имеет в своем распоряжении американский телеканал CNN.

Отчет подготовили две экспертные группы: американский аналитический центр New Lines Institute for Strategy and Policy (Институт стратегии и политики New Lines), а также базирующийся в Канаде Центр Рауля Валленберга.

Отчет подписали более 30 ведущих ученых-правоведов и экспертов в области геноцида. Копии документа будут направлены в парламенты, правительства стран мира и международным организациям.

– Мы собрали ведущих юристов со всего мира, которые затем изучили все доказательства и пришли к выводу, что РФ несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине. Это очень тщательное и подробное изучение обширных доказательств. Пока что мы видели, что эта война имеет характер геноцида с точки зрения используемого языка и способа ее ведения. Это абсолютно понятно, — отметил в комментарии CNN Азим Ибрагим из New Lines Institute, посетивший Украину в марте, чтобы собрать доказательства для отчета.

О чем идет речь в отчете

Обе экспертные группы пришли к выводу, что РФ нарушила две статьи Конвенции ООН о геноциде во время войны против Украины (а именно вторую и третью).

В статье 2 говорится, что геноцид – это попытка совершить действия “с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу”.

А статья 3 касается “прямого и публичного подстрекательства к совершению геноцида”.

Выводы экспертов подкреплены длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей в Украине, принудительную депортацию и антиукраинскую риторику, которую используют чиновники РФ.

В отчете отмечается, что высшие представители власти РФ подстрекали к геноциду против украинцев и закладывали основы для его совершения, неоднократно отрицая существование украинской идентичности. Речь идет, в частности, о неоднократных заявлениях президента РФ Владимира Путина, утверждавшего, что Украина не имеет права на существование как независимое государство.

В отчете упоминаются заявления и других российских чиновников и пропагандистов о том, что Украина – это якобы “нацистское государство” и “экзистенциальная угроза для РФ”. Отмечается, что российские чиновники используют “дегуманизирующий язык” для описания украинцев.

Эксперты упоминают и о совершении армией РФ “системы последовательных и широкомасштабных зверств против украинского гражданского населения”.

В отчете, в частности, идет речь о хорошо задокументированных массовых убийствах и казнях в Буче, Старом Быкове, в Сумской и Черниговской областях, об умышленных нападениях войск РФ на укрытия, пути эвакуации и заведения здравоохранения, а также об неизбирательных обстрелах и бомбардировках жилых районов, изнасилованиях, осаде, краже зерна и принудительной депортации украинцев в Россию. Все это эксперты называют “геноцидной моделью уничтожения”.

В одной из самых страшных частей отчета эксперты проводят параллель с резней в Сребренице в 1995 году и призывают мир действовать, пока не слишком поздно.

– Подробности массового убийства более 7 тыс. боснийских мусульманских мальчиков и мужчин в Сребренице предстали перед международным сообществом только тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы предотвратить геноцид, произошедший за считанные дни. В 2022 году мы имеем возможность точно отслеживать подобные зверства по мере их развития и реагировать соответствующим образом, — подчеркивают эксперты.

Согласно Конвенции ООН о геноциде, ее подписанты несут юридическое обязательство предотвращать геноцид. Поэтому эксперты в своем отчете призывают международное сообщество действовать.

– У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида. Каждое государство, подписавшее Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая РФ, должно сделать все возможное, чтобы это прекратить, иначе они тоже будут нарушать конвенцию, — объяснил Азим Ибрагим.

Как сообщает CNN, Институт New Lines и Центр Рауля Валленберга ранее участвовали в расследовании геноцида этнических групп рохинджа и уйгуров в Мьянме и Китае. Они подготовили первый доклад, в котором указывалось, что действия Китая в Синьцзяне являются геноцидом в соответствии с Конвенцией ООН.

Следует отметить, что 21 апреля парламент Эстонии признал действия РФ в Украине геноцидом. Такое же решение принял Сейм Латвии.

10 мая Сейм Литвы признал Россию террористическим государством, а действия РФ в Украине – геноцидом украинского народа.

11 мая Сенат Чехии также признал геноцидом украинцев преступления российских войск на территории Украины.