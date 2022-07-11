Июль, 11 в 16:30

Банковский курс гривны в Польше минимально упал в цене и составляет около 0,1282 злотых за 1 грн.

За 100 грн в польском банке можно получить 12,82 злотых (по среднему банковскому курсу) или 16,09 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 15,99 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 15,99 польских злотых за 100 грн.

Фото: Минфин

Доллар в польских банках подешевел и в среднем составляет 4,5897 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 458,97 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 467,81 злотых за $100;

курс по карте Visa – 467,7 злотых за $100.

Фото: Минфин

Евро также подешевел и теперь составляет 4,641 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 464,1 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 471,16 злотых за €100;

курс по карте Visa – 470,97 злотых за €100.

Фото: Минфин