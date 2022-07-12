Июль, 12 в 9:17

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины, известная как формат Рамштайн, состоится 20 июля. Она будет проходить в режиме онлайн.

Об этом сообщили на сайте Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

Они обсудили помощь США Украине в поддержку борьбы за защиту своей демократии, включая новый пакет на $400 млн, объявленный 8 июля. Резников предоставил обновленную информацию о ситуации на фронте.

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— Министр Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и Альянса Украине через формат UDCG, — отметила пресс-служба Пентагона.

Отметим, что первая встреча Рамштайна состоялась 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии при участии 40 стран. По ее итогам были определены контуры коллективной поддержки оборонных потребностей украинской армии, борющейся против российских оккупантов.