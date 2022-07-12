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Убийца орков: литовцы купили для украинцев 110 антидронов и радаров к ним

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Убивця орків

Литва закупила для Украины 110 средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары к ним. Об этом в социальной сети Twitter сообщил Литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас.

Антидроны помогут бойцам ВСУ сбивать российские БПЛА.

— Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist, или Orc Killer (Убийца орков. – Ред.), – говорится в сообщении.

Тапинас добавил, что передадут Украине также 80 одобренных НАТО радаров Wingman, позволяющих обнаруживать и сбивать беспилотники на расстоянии до 5 км. Это обошлось в €1,095 млн.

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Журналист уточнил, что один радар стоит €15 тыс. — их было приобретено 73 единицы. Еще семь производитель предоставил в качестве бонуса.

25 мая Андрюс Тапинас начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине. Он отметил, что получил согласие на потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Источник: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas

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