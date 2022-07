Убийца орков: литовцы купили для украинцев 110 антидронов и радаров к ним

Литва закупила для Украины 110 средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары к ним. Об этом в социальной сети Twitter сообщил Литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас.

Антидроны помогут бойцам ВСУ сбивать российские БПЛА.

Тапинас добавил, что передадут Украине также 80 одобренных НАТО радаров Wingman, позволяющих обнаруживать и сбивать беспилотники на расстоянии до 5 км. Это обошлось в €1,095 млн.

Журналист уточнил, что один радар стоит €15 тыс. — их было приобретено 73 единицы. Еще семь производитель предоставил в качестве бонуса.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist — Orc Killer.

Today we added 80 Wingman — NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.

Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022