Убийца орков: литовцы купили для украинцев 110 антидронов и радаров к ним

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Литва закупила для Украины 110 средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары к ним. Об этом в социальной сети Twitter сообщил Литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас.

Антидроны помогут бойцам ВСУ сбивать российские БПЛА.

— Мы купили для Украины 110 антидронов и назвали их Orcrist, или Orc Killer (Убийца орков. – Ред.), – говорится в сообщении.

Тапинас добавил, что передадут Украине также 80 одобренных НАТО радаров Wingman, позволяющих обнаруживать и сбивать беспилотники на расстоянии до 5 км. Это обошлось в €1,095 млн.

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Журналист уточнил, что один радар стоит €15 тыс. — их было приобретено 73 единицы. Еще семь производитель предоставил в качестве бонуса.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist — Orc Killer. Today we added 80 Wingman — NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away. Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022

25 мая Андрюс Тапинас начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине. Он отметил, что получил согласие на потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Источник: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas