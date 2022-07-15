Июль, 14 в 21:00

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 14 июля, заявил, что уйдет в отставку на фоне политического кризиса в Италии.

Обновлено в 21.00. Президент Италии Серджо Маттарелла отклонил отставку Драги и попросил проверить в парламенте, есть ли у правительства еще большинство.

Сначала, в четверг, Драги пережил вотум недоверия в сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования популистским Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

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Парламентарии Движения 5 звезд отказались участвовать в голосовании из-за противодействия частям законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

Драги выиграл голосование 172 против 39, но бойкот популистов представляет явную угрозу для его правительства.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, поддерживаемый правительством национального единства, исчез.

– Сегодня вечером я подам заявление об отставке президенту республики, – сказал он.

Бывший глава Европейского центрального банка Драги стал шестым премьер-министром Италии за десять лет. Он возглавил правительство в феврале 2021 года, сменив в должности Джузеппе Конте из Движения 5 звезд.

Драги заявил, что Движение 5 звезд является коалиционным партнером в его правительстве единства, и что он не намерен руководить без них.

В конце июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию Движение 5 звезд в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и сказал, что однопартийцы способствуют ослаблению позиций Рима в ЕС. Позже он объявил о выходе из партии.

Хотя Движение 5 звезд является самой большой политической силой в парламенте, ее поддержка снизилась с 33% в 2018 году до примерно 13%, а на недавних местных выборах ее представители набрали всего 3% голосов.

Источник: Corriere della Sera, BBC