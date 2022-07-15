Из-за санкций против РФ: Европа стала крупнейшим потребителем нефти США впервые за шесть лет

Июль, 15 в 17:03

Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет, обогнав Азию. В последний раз объемы Азии отставали от Европы в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

По данным Бюро переписи населения США, с января до мая 2022 года Европа получила в среднем около 213,1 млн баррелей сырой нефти, тогда как Азия получила ориентировочно 191,1 млн баррелей.

Эти данные свидетельствуют о том, что полномасштабное вторжение России в Украину переориентировало поставки энергоносителей. Пытаясь прекратить финансирование войны президента РФ Владимира Путина, США и другие страны ввели санкции против импорта российской нефти.

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Именно поэтому большинство европейских стран обратились в США за импортом нефти. В то же время Россия предлагает нефть с большими скидками таким странам, как Индия и Китай, которые не ввели никаких ограничений против страны-агрессора.

Поскольку Европа пытается снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся. Об этом заявил глобальный аналитик добывающей нефти Energy Aspects Кристофер Хейнс. По его словам, добыча нефти в США увеличивается, однако недостаточно быстро, чтобы полностью удовлетворить потребности Азии и Европы.