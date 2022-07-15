Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против РФ с запретом на покупку золота
В пятницу, 15 июля, Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России. В него, среди прочего, вошел запрет на покупку золота у россиян.
Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.
– Европейская комиссия сегодня приняла совместное (с Комиссией высокого представителя) предложение о новом пакете мер для поддержания и повышения эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России, – говорится в пояснении к документу.
Как уточняется, седьмой пакет подтверждает твердую позицию Комиссии по защите продовольственной безопасности во всем мире.
– Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию, – сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Тем временем верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что новый пакет отражает скоординированный подход к санкциям с международными партнерами, включая G7.
– В дополнение к этим мерам я также представлю Совету предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с заморозкой активов и ограничением возможности передвижения, – сказал Боррель.
Седьмой пакет санкций против РФ: детали
В этот пакет входит новый запрет на импорт российского золота.
Одновременно Европа хочет усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий.
Также этот пакет должен усилить согласование санкций ЕС с санкциями партнеров по G7.
Кроме того, станут жестче требования к отчетности, что должно помочь ужесточить замораживание российских активов в ЕС.
Еврокомиссия подчеркивает, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Кроме того, в тексте уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.
И наконец, предлагается продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года.
Теперь этот пакет будут обсуждать государства-члены в Европейском Совете.