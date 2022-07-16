Россияне минимум дважды посещали Иран за месяц, чтобы осмотреть боевые беспилотники

Июль, 16 в 10:29

Российская делегация посещала аэродром в центральном Иране минимум дважды за последний месяц, чтобы проверить боевые беспилотники. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Иран начал демонстрировать России беспилотники Shahed-191 и Shahed-129 на аэродроме Кашан недалеко от Тегерана в июне. Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты.

— У нас есть информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, включая боевые. Мы считаем, что официальной российской делегации недавно продемонстрировали иранские БПЛА, способные атаковать, – сказал Салливан.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Российская Федерация заинтересована в покупке иранских беспилотников, имеющих возможность атаковать.

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Как известно США, в июне состоялся первый визит российской делегации на аэродром в Иране для такой демонстрации. Повторный визит прошел 5 июля.