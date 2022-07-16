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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС направил больше денег РФ, чем Украине: в Литве раскритиковали новый пакет санкций

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Євросоюз росія
Фото: Depositphotos

Седьмой пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, не имеет практического смысла из-за того, что Европейский Союз продолжает платить России за поставки энергоносителей.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

— Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? Сейчас ЕС направил экспоненциально больше денег в Россию на закупку нефти, газа и угля, чем направил Украине на помощь, — отметил он.

Линкявичюс подчеркнул, что это происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

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— Рубль еще крепче. Некоторые все еще озабочены “провокационными” ограничениями. Грустно, – подчеркнул Линкявичюс.

Накануне Еврокомиссия пришла к соглашению о седьмом пакете санкций против России.

Европейские дипломаты предложили ввести эмбарго на экспорт золота, а также усилить контроль ЕС по экспорту двойного использования и передовых технологий.

Издание Politico пишет, что в санкционном проекте нет перечня золота в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, через которые деньги и дальше будут поступать в Кремль.

Источник: Линас Линкявичюс

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