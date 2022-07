ЕС направил больше денег РФ, чем Украине: в Литве раскритиковали новый пакет санкций

Седьмой пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, не имеет практического смысла из-за того, что Европейский Союз продолжает платить России за поставки энергоносителей.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Линкявичюс подчеркнул, что это происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable.

