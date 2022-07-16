Июль, 16 в 14:04

Европейская комиссия опубликовала планы по запрету импорта российского золота. Но на данный момент они не включают ювелирные изделия, о чем сообщает Politico.

Исполнительный орган ЕС начал разрабатывать планы по запрету золота из России после того, как в прошлом месяце государства G7 объявили, что сделают это, пытаясь уменьшить доходы военной машины Кремля.

— Жестокая война России против Украины не прекращается. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию, — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе.

В проекте пакета санкций, который еще предстоит одобрить страны ЕС, говорится о “запрете покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, перечисленное в Приложении XXVI, если оно происходит из России и должно было вывезено из РФ в ЕС или в любое третью страну”.

Сейчас смотрят

Однако проект приложения к документу, полученный Politico, свидетельствует, что ЕС запретит только золото в порошковой, необработанной или полуфабрикатной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте нет перечня золота в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, через которые деньги и дальше будут поступать в Кремль.

Ежегодно Россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90% российского экспорта золота уходило в Великобританию, вышедшую из ЕС.

Данное предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

К примеру, Еврокомиссия планирует запретить экспорт в РФ слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских шлемов и щитов, а также водометов, которые можно использовать против людей, говорится в проекте санкций.

По словам нескольких дипломатов, министры иностранных дел ЕС обсудят эти планы в понедельник. Затем послы ЕС могут одобрить проект во время своих встреч в среду или в пятницу.