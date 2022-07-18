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Факты / Мир / Мировые новости

Совет ЕС договорился о выделении еще €500 млн в поддержку армии Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шарль Мішель
Фото: Depositphotos

Совет Евросоюза достиг политической договоренности по пятому траншу Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

— Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическую договоренность Совета ЕС по пятому траншу Украины в рамках EPF, — написал Мишель.

Он отметил, что общая поддержка ЕС военной техникой для Вооруженных сил Украины сейчас составляет €2,5 млрд.

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Итальянское издание ANSA сообщило, что пятый транш помощи украинской армии в рамках фонда EPF составляет €500 млн.

В июне на саммите страны G7 договорились о предоставлении большей военной, финансовой и политической поддержки Украине в борьбе против российской агрессии.

Тогда Мишель заявил, что ЕС готов предоставить Украине военную помощь на сумму €2 млрд, хотя нашей стране нужно гораздо больше. Поэтому в ЕС стремятся предоставить больше.

Источник: Шарль Мишель, ANSA

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