Китай угрожает США в случае визита Пелоси на Тайвань

Июль, 19 в 17:54

Китай пригрозил дать “решительный и сильный” ответ на любой визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Financial Times ранее сообщал, что Пелоси планирует возглавить делегацию для визита на Тайвань в следующем месяце.

Представитель МИД Чжао Лицзянь во вторник, 19 июля, заявил, что этот визит будет иметь “серьезное влияние” на американо-китайские отношения. Аналогичное предупреждение Пекин давал перед анонсированным визитом Пелоси на Тайвань в апреле. Но тогда она заболела Covid-19 и отменила поездку.

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— Китай решительно выступает против этого, поскольку это повлияет на политическую основу двусторонних отношений. Если США будут настаивать на том, чтобы пойти по неправильному пути, Китай примет решительные и жесткие меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Все последствия этого лягут на плечи США, – сказал Чжао во время брифинга в Пекине.

Ни один действующий спикер Палаты представителей США не посещал Тайвань с момента визита на остров в 1997 году Ньюта Гингрича.

Китай регулярно протестует против визита иностранных чиновников в Тайбэй, сетуя на нарушение дипломатических соглашений. Пекин считает остров своей территорией и таким образом пытается избежать официального признания Тайваня.

Си Цзиньпин стремится оказывать давление на лидера Тайваня Цай Ин Вэнь из-за ее отказа признать, что обе стороны являются частями “единого Китая”.

Во вторник вице-президент Европейского парламента Никола Бир начал трехдневный визит в Тайбэй, возглавив высшую законодательную делегацию ЕС, посетившую Тайвань. По прибытии Бир сказала журналистам, что “семья демократий” должна поддержать Тайвань после подавления Китаем оппозиции Гонконга и вторжения России в Украину.

Спикер МИД Китая Чжао заявил, что действия Европарламента “отравили атмосферу” отношений между ЕС и Китаем. Однако Bloomberg пишет, что усложнил укрепление отношений Китая и ЕС именно отказ Пекина осудить вторжение РФ в Украину. После этого европейские лидеры не ответили на приглашение Си встретиться с ним позже в этом году в Пекине.