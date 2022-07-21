Июль, 21 в 13:16

В четверг, 21 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизились цены на все виды горючего – бензин, дизтопливо и автогаз.

В частности, бензин марки А-95 сегодня можно в среднем купить по цене 7,30 злотых/литр (45,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 21 июля). Днем ранее это топливо стоило 7,35 злотых за литр.

Стоимость бензина марки А-98 снизилась до 8,02 злотых/литр (49,98 грн) с 8,07 злотых за литр накануне.

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Также несколько снизилась средняя стоимость дизельного топлива – до 7,54 злотых/литр (46,98 грн) с 7,55 злотых/литр в среду.

Подешевел и премиальный дизель: сегодня литр можно в среднем приобрести по цене 7,52 злотых (46,9 грн). Днем ранее это топливо стоило 7,55 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) снизилась до 3,35 злотых за литр (20,9 грн) с 3,37 злотых/литр днем ранее.

Цены на горючее в Польше могут отличаться в зависимости от воеводства. К примеру, средняя стоимость бензина А-95 колеблется от 6,83 злотых/литр (42,6 грн) в Лодзинском воеводстве до 7,56 злотых/литр (47,1 грн) в Великопольском воеводстве.

Средние цены на бензин А-98 самые низкие в Люблинском воеводстве (7,07 злотых/литр, или 44,1 грн), а самые высокие – в Великопольском воеводстве (8,32 злотых/литр, или 51,8 грн).

Литр дизтоплива дешевле всего стоит в Поморском воеводстве (7,42 злотых/литр, или 46,2 грн), а дороже всего – в Великопольском воеводстве (7,68 злотых/литр, или 47,9 грн).

Стоимость топлива в Украине

Средняя цена бензина А-95 в Украине 21 июля выросла на 6 коп. Дешевле всего его можно купить по цене 48,90 грн за литр.

Дизтопливо и бензин A-92 подешевели – на 39 коп. и 10 коп. соответственно.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl