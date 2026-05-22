Украинские беспилотники могли несколько раз в мае влетать в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии из-за сбоя в работе технологии искусственного интеллекта.

Такое мнение высказал глава Центра компетенций беспилотных систем в ВС Латвии Модрис Кайришс в комментарии LMS.

Падение украинских дронов в Латвии: что известно

Модрис Кайришс отметил, что факт того, что беспилотники падали несколько раз в одном месте, может указывать на то, что в их базе присутствуют технологии ИИ, перепутавшие латвийские нефтехранилища с российскими.

– Дроны, летающие на большое расстояние, имеют технологии искусственного интеллекта. Они ищут цели, предварительно запрограммированные в беспилотниках. Поэтому, возможно, они врезались в бочки нефтяного терминала, визуально похожие на цели на территории России, – пояснил он.

Журналисты уточнили, что также украинские дроны сбиваются с курса и попадают на территорию стран Балтии, в том числе Латвии, из-за сбоев в работе GPS и российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые меняют сигнал беспилотника и его курс.

Напомним, в пяти районах Латвии утром 17 мая объявляли воздушную угрозу из-за нарушившего воздушное пространство беспилотника страны.

Ранее инциденты из БПЛА повлекли за собой политический кризис в Латвии.

После падения двух дронов вблизи нефтяных резервуаров премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что системы защиты не были вовлечены вовремя, а оборонный сектор не смог обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

На этом фоне министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку.

Позже, 14 мая, Эвика Силиня также подала в отставку после того, как ее партнер по коалиции – партия Прогрессивные – отозвала поддержку правительства из-за решения уволить главу Минобороны.

