Июль, 24 в 18:55

В Праге завершился второй форум свободных народов России. На нем была принята декларация о деколонизации России.

В конференции приняли участие представители российской оппозиции, участники региональных и национальных движений, общественные активисты и эксперты.

В принятой декларации содержится призыв к представителям этнических групп, воюющих в рядах российской армии “в несправедливой войне против Украины”, вернуться домой или сдаться украинским войскам.

Сейчас смотрят

— Пражская декларация определяет РФ как террористическое государство, чьи колониальные практики на протяжении веков, такие как принудительное выселение и геноцид, сделали коренные народы жертвой исторической несправедливости. Наши народы против воли вовлекли в военные преступления. Из-за политики империалистического центра против нас вводят санкции, нам угрожают цивилизационной изоляцией, и даже полным исчезновением, — говорится в декларации.

Представители этнических групп и наций, действующих в России, подчеркнули, что действия Москвы привели к тому, что РФ оказалась на грани хаоса и гражданской войны.

— Предотвратить это может только полная, контролируемая деколонизация России, — констатировали они.

Отмечается также, что процесс полной и всеобщей деколонизации России должен базироваться на международном праве, включая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.

Недавно появилось обращение к президенту США Джо Байдену Лиги свободных наций, объединившему представителей порабощенных Кремлем народов. Они просили помочь их народам выйти из состава РФ.

Лига свободных наций – это объединение башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, которые хотят выйти из состава России.